Allerta arancione, scuole chiuse a Rende

Maltempo1 minuto per la lettura
La Protezione civile della Calabria ha diramato l’allerta meteo arancione, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Rende il 12 febbraio
RENDE (COSENZA) – In seguito all’allerta meteo arancione, segnalata dalla Protezione Civile della Calabria (documento 57 dell’11/02/2026), da resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado e tutti i luoghi pubblici di pertinenza comunale per tutto giovedì 12 febbraio. Lo ha stabilito il Sindaco di Rende, On. Sandro Principe, con l’Ordinanza 31 dell’11/02/2026.
In particolare, l’Ordinanza 31 prevede:
- La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio del Comune di Rende;
- La sospensione delle attività didattiche in presenza presso le sedi dell’Università della Calabria ricadenti nel territorio comunale;
- La chiusura dei nidi d’infanzia (pubblici e privati) e dei centri diurni;
- La chiusura di tutti i parchi pubblici, delle ville comunali, dell’Area Mercatale e del cimitero e delle aree ludiche cittadine, con divieto assoluto di accesso, al fine di prevenire rischi derivanti dalla possibile caduta di rami o alberature.
Inoltre, il Comune resterà aperto e le procedure concorsuali in essere continueranno normalmente. considerata la pericolosità potenziale delle condizioni meteorologiche, si raccomandano a tutta la cittadinanza i seguenti comportamenti di prudenza:
- Non mettersi in viaggio se non per motivi di stretta necessità.
- Evitare di percorrere e sostare in prossimità di sottopassi, argini di corsi d’acqua, ponti e aree soggette a possibili allagamenti o frane.
- Mettere in sicurezza oggetti posti su balconi o aree esterne che potrebbero essere spostati dal vento.
- Prestare la massima attenzione alla guida, in particolare per la possibile presenza di detriti o allagamenti sulla carreggiata.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA