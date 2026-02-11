Allerta arancione, scuole chiuse a Rende

1 minuto per la lettura

La Protezione civile della Calabria ha diramato l’allerta meteo arancione, scuole di ogni ordine e grado chiuse a Rende il 12 febbraio

RENDE (COSENZA) – In seguito all’allerta meteo arancione, segnalata dalla Protezione Civile della Calabria (documento 57 dell’11/02/2026), da resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado e tutti i luoghi pubblici di pertinenza comunale per tutto giovedì 12 febbraio. Lo ha stabilito il Sindaco di Rende, On. Sandro Principe, con l’Ordinanza 31 dell’11/02/2026.

In particolare, l’Ordinanza 31 prevede: La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio del Comune di Rende;

di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio del Comune di Rende; La sospensione delle attività didattiche in presenza presso le sedi dell’Università della Calabria ricadenti nel territorio comunale;

delle attività didattiche in presenza presso le sedi dell’Università della Calabria ricadenti nel territorio comunale; La chiusura dei nidi d’infanzia (pubblici e privati) e dei centri diurni;

dei nidi d’infanzia (pubblici e privati) e dei centri diurni; La chiusura di tutti i parchi pubblici, delle ville comunali, dell’Area Mercatale e del cimitero e delle aree ludiche cittadine, con divieto assoluto di accesso, al fine di prevenire rischi derivanti dalla possibile caduta di rami o alberature.