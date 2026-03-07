Famiglia cosentina bloccata a Dubai: «Siamo lasciati a noi stessi»

2 minuti per la lettura

Lo sfogo di una famiglia cosentina bloccata a Dubai attraverso una lettera: «Siamo lasciati a noi stessi, biglietti salati»

COSENZA – Tra i tanti italiani bloccati in questi giorni a Dubai, a causa dell’escalation militare in Iran, c’è anche una famiglia cosentina. Si tratta di dieci persone, tra cui tre minori (di 3, 10 e 17 anni) e un 82enne con diverse patologie e al momento privo dei medicinali che assume per le terapie quotidiane. Stanno cercando di rientrare da Dubai dal primo marzo.

LA LETTERA DELLA FAMIGLIA COSENTINA

«Dopo continue cancellazioni di più voli prenotati in autonomia senza alcun supporto delle compagnie (sia ITA che Emirates) e dopo innumerevoli contatti telefonici e mail con Ambasciata, Consolato e canali ufficiali della Farnesina, non riusciamo a rientrare in Italia in nessun modo – raccontano in una lettera – La prospettiva sarebbe un viaggio fino all’aeroporto di Mascate (6-7 ore di viaggio ) in completa autonomia con attraversamento di una frontiera e tutti i rischi connessi, nella speranza (senza alcuna certezza perché non si riesce a prenotare i voli charter da Mascate in Italia) di prendere un volo per una cifra dalle 600-800 euro a persona (da sommare ai costi del viaggio e del soggiorno in albergo prolungato a nostre spese, che diventando così ingenti è anche problematico pagarle con carte di credito se non illimitate)».

«Siamo in una condizione di stress estremo e sentire dire al ministro Tajani che si stanno preoccupando per il rientro dei connazionali è veramente vergognoso. Siamo lasciati a noi stessi senza supporti né organizzativi né economici. Inoltre dall’ app “viaggiare sicuro” su cui ci siamo registrati non abbiamo ricevuto alcun messaggio significativo, ma solo i contatti telefonici a cui chiamare da telefono fisso, l’offerta da parte di un’agenzia di viaggio locale di transfer a pagamento (100 euro a persona) per recarsi a Mascate, qualche messaggio di voli con posti limitati a 2000 euro a persona, biglietti ITA da Mascate a prezzi calmierati di 800 euro a persona», conclude la lettera.