Morte Mirabelli, arrestato (ai domiciliari) Mario Molinari

Morte di Ilaria Mirabelli, arrestato Mario Molinari ma con la concessione del beneficio degli arresti domiciliari

Mario Molinari è stato arrestato. Il giudice del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno ha deciso, però, di concedergli il beneficio dei domiciliari nonostante la Procura avesse chiesto la custodia cautelare in carcere. L’uomo, 52 anni, era stato sentito nei giorni scorsi dal gip. La difesa aveva prodotto altre perizie tecniche a supporto della tesi dell’indagato che ha sempre sostenuto che alla guida della Volkswagen Up, il 25 agosto scorso in località Barracchelle nel comune di Aprigliano, ci fosse Ilaria Mirabelli, la giovane donna di Laurignano che ha perso la vita durante il rocambolesco incidente stradale dal quale Molinari é uscito illeso.

Quel giorno Ilaria e Mario avevano pranzato a Lorica con alcuni amici e sulla strada del ritorno – l’auto procedeva ad una velocità di 80 chilometri all’ora nonostante ci fosse un limite di 50 – prima la sbandata e poi il ribaltamento della macchina che ha fatto aprire lo sportello favorendo la fuoriuscita della giovane donna che ha riportato delle ferite mortali. stata Fu la famiglia di Ilaria, subito dopo l’incidente, a chiedere alla Procura di indagare perché tante cose non tornavano. A partire dalle prime dichiarazioni di Molinari, poi indagato per omicidio stradale e ora arrestato, che ha sempre sostenuto che alla guida dell’auto ci fosse proprio Ilaria Mirabelli.

I consulenti nominati dalla Procura e quelli di parte, nei mesi scorsi hanno lavorato intensamente per ricostruire la dinamica dell’incidente e ciò che é emerso é che quel giorno alla guida dell’auto c’era Mario e non Ilaria. Ma l’indagato anche davanti al gip ha ribadito le sue tesi originarie, producendo ulteriori perizie che non sono servite, però, a renderlo credibile, né a far prendere in esame altre possibilità.