Avvocato accoltellato a Corigliano, in stato di fermo l’aggressore

Si tratta di 58enne di Cosenza. Avrebbe accoltellato l’avvocato al termine di un incontro per motivi professionali

In stato di dalla Polizia di Stato, con l’accusa di tentato omicidio, Gabriele Politano, il cinquantottenne residente a Cosenza, ma originario di Rota Greca, che martedì 4 marzo, nel pomeriggio, ha accoltellato l’avvocato Natale Morrone, di 53 anni.

L’aggressione è avvenuta mentre era a colloquio col professionista nel suo studio di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.



L’uomo, dopo avere ferito l’avvocato Morrone, si era allontanato, ma a distanza di alcune ore si è alla Questura di Cosenza ammettendo le proprie responsabilità.

Non si conoscono, al momento, i motivi del ferimento di Morrone. Verosimile l’ipotesi che l’episodio sia da collegare ad una reazione da parte del cinquantasettenne, che ha precedenti penali non gravi, per questioni legate all’assistenza legale svolta nei suoi confronti dall’avvocato.

Morrone colpito con più pugnalate all’addome e al torace, in un atto che non lascia spazio al dubbio sull’intenzionalità dell’attacco. Il professionista, secondo sommarie ricostruzioni, è crollato a terra in una scena che ha gettato nel panico le persone presenti nello studio.

L’episodio ha suscitato profondo sgomento, non solo per l’efferatezza dell’azione, ma anche per il contesto in cui è maturato. Un gesto verosimilmente premeditato, che ha visto un uomo presentarsi armato di coltello nello studio del suo avvocato, pronto a colpire.