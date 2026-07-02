Benevento si stringe attorno a Mastella: «Sono malato, spero di farcela»

1 minuto per la lettura

“Pregate per me, anche io sono malato, spero di farcela”: così Clemente Mastella alla festa patronale di Benevento ha rivelato la sua battaglia

BENEVENTO — Un annuncio inatteso, arrivato nel momento di massima devozione per l’intera comunità sannita, ha trasformato la tradizionale festa della Madonna delle Grazie in un momento di profonda e collettiva commozione. Davanti a una basilica gremita di fedeli per le celebrazioni della santa patrona, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivelato pubblicamente di stare affrontando una battaglia contro la malattia.

L’ex ministro e parlamentare, figura cardine della politica italiana degli ultimi decenni, ha preso la parola durante la funzione solenne — la prima presieduta dal neo arcivescovo monsignor Michele Autuoro — visibilmente provato. Con la voce incrinata dall’emozione, Mastella si è rivolto direttamente alla sua comunità, spogliandosi per un attimo della veste istituzionale: «A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela».

Le parole del primo cittadino, riprese inizialmente dall’organo d’informazione locale Benevento News24, hanno colto di sorpresa l’assemblea. All’interno delle navate della basilica si è registrato immediatamente assoluto silenzio, per lo sgomento e l’empatia dei presenti di fronte a una confessione così intima e dolorosa.

Subito dopo, però, un lunghissimo e caloroso applauso spontaneo. Un abbraccio ideale con cui i fedeli e i cittadini presenti hanno voluto manifestare vicinanza e sostegno al sindaco nel momento in cui faceva ritorno al suo posto.