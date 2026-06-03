Migranti arsi vivi ad Amendolara, Albano: «Un piano premeditato»

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Conferenza stampa in Questura a Cosenza sul racconto delle indagini della strage dei migranti ad Amendolara; Albano: l’omicidio risponde a un piano premeditato e ben definito

COSENZA – Un piano premeditato, incastrato frame dopo frame dai video delle telecamere di sicurezza e blindato dalla testimonianza chiave di un carabiniere. C’è una svolta drammatica nelle indagini sulla strage di Amendolara, costata la vita a quattro braccianti: la Squadra Mobile di Cosenza ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani con l’accusa di omicidio plurimo pluriaggravato. A tradirli, oltre alla targa del veicolo, i filmati della stazione di servizio che documentano l’agghiacciante dinamica del rogo e il disperato tentativo di fuga di una delle vittime.

“Gli accertamenti hanno avuto inizio intorno alle 13.30-14. Una volta giunti sul posto, dopo aver cinturato l’area, siamo partiti dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno all’area di servizio, con una collaborazione importante da parte del gestore e del proprietario della pompa di benzina. Qui abbiamo appreso circostanze importanti. Abbiamo verificato, dal filmato, che pochi istanti prima del fatto, si vede una macchina di cui abbiamo rilevato il numero di targa, che è entrata nella pompa di benzina, si è fermata in corrispondenza del distributore ed è stata raggiunta da un’altra utilitaria con a bordo una persona che è scesa e si è presentata al guidatore”.

UN’INDAGINE COMPLESSA E IMPATTANTE

Comincia così, durante la conferenza stampa convocata oggi pomeriggio (3 giugno 2026) nella Questura di Cosenza, il racconto delle fasi dell’indagine, definita “complessa e impattante”, sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara da parte del capo della Squadra Mobile, Gianni Albano, che ha portato al fermo di due cittadini pakistani indagati per omicidio plurimo e pluriaggravato.

“Si tratta di un’appartenente all’Arma dei carabinieri, in particolare ai carabinieri della Forestale – ha spiegato Albano -, che ha avuto modo di osservare che all’interno della macchina vi fossero 7 persone, di cui una alla guida, una seduta al lato anteriore destro e cinque sui sedili posteriori”.

Il carabiniere, secondo quanto emerso in conferenza stampa, aveva fermato il mezzo per fare un ‘rimprovero’ al conducente in seguito ad alcune infrazioni riscontrate e la sua testimonianza darà un contribuito significativo all’identificazione. “A quel punto, la persona si allontana e si verifica ciò che si vede nel video – ha aggiunto il dirigente della Mobile -. Si vede la persona che guidava la macchina scendere dalla stessa, andare nella parte retrostante e aprire il cofano. I migranti uccisi ad Amendolara

Simultaneamente la persona che era seduta quale passeggero anteriore scendere anch’essa dall’abitacolo. E a un certo punto, vediamo una coltre di fumo nero, compatibile col fatto che fosse stato appiccato un incendio dalla parte retrostante del mezzo. II passeggero sceso dall’auto, dopo aver rotto la maniglia dall’interno, in modo che non si potesse scendere, fisicamente si frappone con gli arti superiori affinché la portiera non fosse aperta e quindi le persone rimaste all’interno potessero rimanere vittime di quello che abbiamo appurato essere l’organizzazione di un piano ben predefinito”.

LE RICERCHE DEI PRESUNTI AUTORI

Tra le aggravanti contestate dalla Procura, non a caso, vi è anche la premeditazione. “Sempre dal video – ha proseguito Albano – vediamo che una persona riesce a fuggire dalla parte retrostante della macchina, è attinta dalle fiamme e riporta una frattura a un arto superiore compatibile col disperato tentativo di infrangere i vetri interni della macchina per poter uscire e guadagnarsi la fuga. Abbiamo, quindi, isolato i volti del conducente e dell’altra persona trasportata ed evidenziato gli indumenti che indossavano”.

Albano ha riferito che “il dispositivo investigativo si è sdoppiato: una parte è rimasta sulla scena del crimine, l’altra parte si è concentrata sulla ricerca dei due presunti autori, tra i Comuni di Trebisacce e Villapiana. All’interno di una prima abitazione abbiamo rintracciato l’uomo alla guida, con indosso abiti simili a quelli del video, e poi, attraverso l’incrocio di escussioni e altri elementi acquisiti, siamo riusciti a individuare in un altro immobile anche l’altra persona”.