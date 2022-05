E' cosentino il nuovo rettore del Campus bio-medico di Roma

2 minuti per la lettura

IL CONSIGLIO di amministrazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma ha deliberato la nomina, dal 1° novembre 2022, di Eugenio Guglielmelli a nuovo rettore dell’ateneo. Originario di Cosenza, Guglielmelli è ordinario di Bioingegneria Industriale presso il Campus Bio-Medico e attuale prorettore alla ricerca. Succede a Raffaele Calabrò, che resterà in carica fino al termine del suo mandato il 31 ottobre 2022.

Classe 1965, Guglielmelli è laureato in ingegneria elettronica. Dal 2004 insegna presso la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Dal 2021 è stato designato dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) rappresentante nazionale dell’Italia nel Comitato di Programma Horizon Europe – Cluster Health e da aprile 2022 membro della delegazione italiana del gruppo di lavoro G7 – Science.

Da luglio 2021 è il Direttore scientifico dell’Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, ente con il quale l’ateneo sta sempre più consolidando collaborazioni strategiche su temi di comune interesse. I suoi principali interessi di ricerca – sottolinea una nota dell’ateneo romano – riguardano gli aspetti teorici e metodologici della bioingegneria, della robotica e delle macchine intelligenti, con particolare riferimento al campo delle tecnologie meccatroniche e robotiche per la riabilitazione e per l’assistenza ai disabili e agli anziani, della neuro-robotica, della bionica e della biorobotica. È autore di oltre 430 pubblicazioni scientifiche apparse su riviste, libri e atti di conferenze internazionali sui temi della bioingegneria e della robotica biomedica.

Il nuovo rettore del Campus Bio-Medico si è diplomato al liceo scientifico Fermi di Cosenza. Si è poi trasferito a Pisa per gli studi universitari.

Un messaggio di congratulazioni al suo indirizzo arriva dal sindaco di Cosenza Franz Caruso. «Siamo particolarmente orgogliosi dell’importante e prestigioso traguardo raggiunto dal professor Eugenio Guglielmelli, nostro illustre concittadino – ha sottolineato il sindaco Franz Caruso – La nomina arriva a coronamento di un percorso di studi e di ricerca che per tutta la comunità di Cosenza è motivo di grande orgoglio e compiacimento».

Nel novembre del 2018 il professor Guglielmelli aveva ricevuto dal Comune di Cosenza (amministrazione Occhiuto) il riconoscimento di ambasciatore della conoscenza, per l’inestimabile valore, umano e sociale, della sua attività accademica e di ricerca, e in quella occasione tenne anche una lectio magistralis, molto partecipata, sulla società dell’automazione: i robot per la salute, la sicurezza e la qualità della vita.