3 minuti per la lettura

Amendolara in lutto: morto il sindaco Pasquale Aprile, il primo cittadino, eletto nell’ottobre del 2021 , aveva 73 anni

AMENDOLARA (COSENZA) – Primo giorno di primavera triste per la cittadina di Amendolara perché ieri, di prima mattina, è venuto a mancare il sindaco Pasquale Aprile, deceduto all’età di 73 anni, per un male che non gli ha lasciato scampo. Ha lottato caparbiamente e con grande dignità Pasquale Aprile ha abbracciato quell’infido male fino al momento in cui, colmato dall’affetto dei suoi cari, ha lasciato questa vita terrena.

Pasquale Aprile ha vinto le elezioni nell’ottobre 2021 dopo i precedenti dieci anni di governo cittadino in cui ha ricoperto l’incarico di vicesindaco. Amministratore che amava la concretezza del ruolo, pragmatico e di poche parole, anche da impiegato comunale è sempre stato al servizio dei cittadini che lo hanno amato e rispettato per la sua trasparenza ed onestà intellettuale.

Ne piangono la scomparsa la moglie Anna Laviola, i figli Letizia, Luca e Valerio, il genero e il nipotino Francesco, nato da pochi mesi, insieme a tutti i familiari.

Le condizioni di salute di Pasquale Aprile erano note alla comunità locale tant’è che nel rispetto delle sue condizioni ormai gravi di salute, è stato rinviato anche un importante convegno sull’agricoltura che prevedeva la sua presenza.

AMENDOLARA, AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN LUTTO: MORTO IL SINDACO APRILE

Il cordoglio per la perdita di un uomo rispettabile, viene da tutta l’amministrazione comunale di Amendolara e dai gruppi di opposizione: Amendolara Domani, con il capogruppo Mariarita Acciardi “partecipa con commozione al lutto della Famiglia e della Comunità Amendolarese tutta per la dipartita del Sindaco Pasquale Aprile di cui vuole ricordare le doti di umanità, signorilità e generosità. Ci uniamo nella preghiera». Cordoglio è stato espresso anche dall’altro gruppo consiliare di opposizione “Esserci per Amendolara” con il capogruppo Antonio Liguori.

Vicinanza alla famiglia di Pasquale Aprile ed alla comunità di Amendolara anche dai comuni del comprensorio: Rocca Imperiale con il sindaco Giuseppe Ranù; Roseto Capo Spulico con Rosanna Mazzia; Canna con Paolo Stigliano, Francavilla Marittima con Gaetano Tursi e via via tutti gli altri comuni dell’Alto Jonio cosentino.

LA LETTERA DI CORDOGLIO DEL COMUNE DI TREBISACCE

Ne riassumiamo i sentimenti di cordoglio, riportando la nota del comune di Trebisacce: “Con la prematura scomparsa del Sindaco di Amendolara, Pasquale Aprile, il territorio dell’alto jonio cosentino perde un uomo delle istituzioni, da oltre 50 anni prestato alla politica e al servizio della sua comunità. Dedizione totale alla cosa pubblica, impegno e collaborazione con il territorio sono caratteristiche che abbiamo potuto apprezzare nel corso del nostro mandato iniziato meno di un anno fa e che rappresentano per esperienze amministrative giovani come la nostra, senz’altro, un esempio. Il Sindaco Alex Aurelio insieme all’Amministrazione esprime cordoglio per la prematura scomparsa del collega, stringendosi alla famiglia e ai cittadini di Amendolara”. I funerali di Pasquale Aprile si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa del Convento di San Domenico.

Prima del rito funebre, la salma del Sindaco sarà portata dalla sua abitazione nella sala consiliare comunale dove sarà allestita la camera ardente dalle 13 e 30 per consentire a quanti lo vorranno, l’ultimo saluto ad un sindaco che sarà ricordato per la sua bontà d’animo, la sua signorilità e da persona per bene. Proclamato il lutto cittadino in occasione della funzione funebre.