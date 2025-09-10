Caso botulino: indagini in Campania nel ciclo di produzione

2 minuti per la lettura

Dopo il caso botulino, indagini sui reperti recuperati a Diamante e nel ciclo di produzione dei prodotti utilizzati provenienti dalla Campania

DIAMANTE – Il “caso” del botulino che ha caratterizzato in negativo buona parte delle giornate estive a Diamante e lungo la Riviera dei cedri, non si è esaurito. Il decesso di due persone e la lunga e faticosa convalescenza di altri villeggianti e turisti, colpiti dal botulino, rappresentano le motivazioni per cui si richiede chiarezza fino in fondo; la stessa invocata dai familiari di Luigi di Sarno, 52enne di Cercola, nel napoletano, e Tamara D’Acunto, di 45 anni, di Diamante deceduti per la presenza di botulino nel cibo. La Procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, intende andare fino in fondo.

DALL’ASP DI SALERNO LE INDAGINI IN CAMPANIA SUL CICLO DI PRODUZIONE DEI PRODOTTI CHE CONTENEVANO BOTULINO

Si apprende che l’azienda sanitaria di Salerno ha effettuato una serie di accessi nello stabilimento di produzione di Scafati dei prodotti ritenuti a rischio. Sarebbero state individuate delle situazioni di non conformità “significative” sulle procedure di autocontrollo, ma anche sulle condizioni igienico sanitarie di struttura e attrezzature. Si valuta il rischio sul “pericolo di contaminazione biologica durante la lavorazione”, tant’è che nei confronti della ditta, disposta la sospensione di produzione e commercializzazione fino alla dimostrazione dell’eliminazione delle “non conformità”. Sarebbero emerse gravi falle sulla documentazione e certificazione del processo produttivo. Nello stesso impianto i controlli avrebbero accertato la mancanza della strumentazione per il rilevamento dei valori. Una serie di mancanze nei vari processi di produzione e nella gestione dei prodotti semilavorati; carenze sarebbero emerse anche nelle fasi, importanti, del pretrattamento termico per alimenti, specialmente per i vegetali, forse anche per i sospettati “friarielli”.

La procedura è particolare e consiste nell’immersione breve in acqua bollente o vapore, seguita da un rapido raffreddamento, “utilizzato per inattivare gli enzimi responsabili di imbrunimento e deterioramento, preservare colore, sapore e nutrienti, e rendere le verdure più morbide o croccanti”. I tecnici dell’Asp intervenuti avrebbero rilevato, sempre nello stabilimento di Scafati, carenze igienico-sanitarie e la mancanza dei dispositivi per la lotta agli infestanti.

INDAGINI ANCHE SUI REPERTI RECUPERATI A DIAMANTE

Altre attività di controllo svolte anche nello stabilimento di Sant’Anastasia, nel napoletano, che si occupa della distribuzione. Ma in questo caso non ci sarebbero problemi di sorta perché si opera sui prodotti già sigillati.

Gli investigatori intendono chiarire anche altri particolari relativi, per esempio ai rapporti di prova su eventuali produttori di tossina. Pare che nei controlli siano individuati valori presumibilmente discordanti con quelli “da letteratura” per prevenire lo sviluppo del batterio Clostridium Botulinum nelle conserve sott’olio.

Infine nei reperti recuperati a Diamante dal venditore ambulante, nell’ormai famoso “Truck” che stazionava sul lungomare, per almeno sette vasetti, le analisi darebbero esito negativo. Ma resta il dubbio, sul quale probabilmente lavoreranno ancora gli investigatori, che il prodotto utilizzato potrebbe non essere rinvenuto in quanto finito nella spazzatura perché terminato.