Paola, treno bloccato in galleria per quattro ore

2 minuti per la lettura

PAOLA (COSENZA) – Poco meno di quattro ore, più o meno quanto un treno ad alta velocità impiega per collegare Paola a Roma: è questo il tempo impiegato per “liberare” i passeggeri del treno regionale 5496 rimasto fermo nella galleria Santomarco. Il convoglio parte alle 6.24 da Cosenza ed è diretto a Reggio Calabria. Ma ieri mattina, dopo più o meno venti minuti, di cammino il regionale si è fermato in galleria, forse per un guasto al locomotore. Alcuni viaggiatori hanno fermamente protestato. “Si è trattato di un vero e proprio sequestro”, hanno scritto sui social.

Il guasto è stato segnalato immediatamente, ma poi c’è voluto del tempo per porre fine al problema. L’ennesima problematica che rimette in campo il problema di quella tratta e tante altre questioni da tempo nel taccuino della politica. Su quanto accaduto è intervenuto l’ex consigliere regionale Graziano Di Natale.

“È impensabile che nel 2023 – scrive – ancora si possano verificare episodi del genere. Come già accaduto nel 2018, ancora una volta i passeggeri sono rimasti “intrappolati” nella galleria Santomarco per ore al buio e isolati. C’è chi ferma i processi di sviluppo di un territorio – evidenzia Di Natale – trincerandosi con argomentazioni che non possono superare l’evidente necessità di sicurezza dei nostri cittadini. Sono stato criticato per aver avuto il coraggio di dire da subito che, al netto dell’impatto ambientale e della tutela della salute, occorre intervenire garantendo collegamenti al passo con i tempi. C’è chi vuole frenare i processi di sviluppo sulle spalle dei cittadini ed è vergognoso. Ora non faremo più sconti a nessuno perché la priorità è la sicurezza di quanti giornalmente percorrono la linea Paola Cosenza. Ringrazio quanti hanno coordinato le operazioni di soccorso, ma ora occorre avere il coraggio di dire le cose come stanno, e fare in modo che si agisca affinché tale disagio non si registri più”.

Le proteste giungono anche dal comitato dei pendolari che preannunciano ulteriori azioni per tutelare quanti viaggiano giornalmente su quella tratta. «I veri problemi sono questi – ha affermato Di Natale che ha seguito la questione recandosi alla stazione di Paola – è necessario mettere in sicurezza la galleria Santomarco, ma anche stabilire nuovi sistemi di collegamento che garantiscano la sicurezza dei viaggiatori».