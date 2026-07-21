Statale 106, completato lo scavo della Galleria Trebisacce sul terzo megalotto

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Abbattuti il terzo e il quarto diaframma della Galleria Trebisacce, la più lunga del terzo megalotto Sibari-Roseto Capo Spulico della statale 106

Completato lo scavo della Galleria Trebisacce con l’abbattimento simultaneo del terzo e quarto diaframma della Galleria Trebisacce, lunga complessivamente 3,3 km. È il tunnel più lungo del Terzo Megalotto della Statale Jonica 106, in corso di realizzazione da parte di Webuild per conto di Anas (Gruppo FS Italiane). Tra le opere più complesse e significative del Terzo Megalotto, la Galleria Trebisacce, lunga 3,3 km e a doppia canna, una per senso di marcia, è fondamentale per superare l’area collinare interna ed eliminare l’attraversamento urbano della vecchia SS106. Il sopralluogo per l’abbattimento ha visto la partecipazione dell’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, del responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria, Luigi Mupo, del responsabile delle Nuove Opere Anas Calabria, Alessandro Malizia, e del direttore dei lavori, Biagio Marra, insieme ai tecnici e ai rappresentanti di Anas e dell’impresa esecutrice WeBuild.

Nella nota stampa di Webuild si evidenzia che l’abbattimento simultaneo del terzo e del quarto diaframma segnano un passo decisivo verso la realizzazione dei 38 km di nuova e moderna strada statale a doppia carreggiata tra Sibari e Roseto Capo Spulico. Il Terzo Megalotto è il principale intervento previsto lungo la tratta calabrese della SS106 Jonica. Contribuirà a collegare i litorali jonici di Calabria, Basilicata e Puglia, potenziando l’accessibilità di numerosi comuni costieri e collegando gli assi autostradali A14 e A2, con benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza. Per la realizzazione del progetto sono circa 1.200 i posti di lavoro creati, tra diretti e terzi, con il coinvolgimento da inizio lavori di una filiera produttiva di circa 900 imprese, di cui il 45% calabresi.

COMPLETATO ANCHE IL VARO DEI VIADOTTI AVENA E STRAFACE

Nelle scorse settimane Webuild ha completato anche il varo dei viadotti Avena e Straface, tra le opere di scavalco di maggiore rilievo ingegneristico del lotto. Il Viadotto Avena si estende per 660 metri tra i comuni di Albidona e Amendolara e rappresenta una delle opere di maggior pregio architettonico dell’intero progetto grazie a un impalcato sorretto da quattro maestose pile, di cui due dalla caratteristica forma a ‘V’. Proseguono anche le lavorazioni sul Viadotto Annunziata, lungo circa un chilometro, che presenta un caratteristico impalcato a due piani, uno per ciascuna corsia di marcia.

Il progetto del Terzo Megalotto prevede anche la realizzazione di 13 gallerie (naturali e artificiali) per un totale di 10 km, e di 16 viadotti per una lunghezza complessiva di 7 km. La tratta attraversa i comuni dell’Alto Jonio Cosentino di Cassano all’Ionio, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Villapiana, Trebisacce, Albidona, Amendolara e Roseto Capo Spulico. Il tracciato comprende anche quattro svincoli (Sibari, Cerchiara-Francavilla, Trebisacce e Roseto), che garantiscono il collegamento con la rete stradale già esistente, gli insediamenti sulla costa e l’entroterra.

WEBUILD HA IN AFFIDAMENTO ANCHE I LAVORI DEL LOTTO 1

Webuild si è aggiudicata anche i lavori del Lotto 1, nel tratto compreso tra il viadotto Coserie e lo svincolo di Corigliano Ovest. Con questa nuova opera, salgono a circa 55 i chilometri complessivi che il Gruppo sta realizzando o realizzerà per il potenziamento dell’arteria. Il nuovo lotto, commissionato da Anas (Gruppo FS Italiane), prevede circa 17 km di nuova strada statale, con opere di elevata complessità ingegneristica tra cui 15 viadotti e 3 cavalcavia, per un totale di 3 km, e una galleria artificiale a doppia canna di 1,4 km. Per l’esecuzione dei lavori, si prevede saranno occupate fino a circa 500 persone, tra diretti e terzi.