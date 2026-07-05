I vescovi e il caporalato: «Basta sfruttamento»

4 minuti per la lettura

Cerimonia della Cei a ricordo dei quattro braccianti agricoli bruciati in un’auto e l’appello unitario dei vescovi contro il caporalato e per dignità e sicurezza: «Più tutele per i lavoratori»

AMENDOLARA (COSENZA) – Un centinaio di persone hanno presenziato ieri mattina alla deposizione di una corona di fiori nel luogo delle quattro vittime dei presunti caporali. Un momento di preghiera e di riflessione collettiva è stato affidato a monsignor Giuseppe Alberti, vescovo di Oppido Mamertina – Palmi e delegato della Conferenza Episcopale Calabra (CEC) per i problemi sociali, di giustizia e di pace, in ricordo e memoria dei quattro braccianti agricoli, il pachistano Waseem Khan, di 29 anni, e gli afghani Amin Fazal Khogjani (28), Ullah Ismat Qiemi (19) e Safi Iayjad (27), arsi vivi alla stazione di servizio della Ip ad Amendolara, per mano dei presunti caporali Safeer Ahmed e Ali Raza, entrambi pakistani di 32 anni, reclusi nel carcere di Castrovillari.

LEGGI LE NOTIZIE SULLA STRAGE DI AMENDOLARA

I vescovi contro il caporalato: gli interventi

A monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio e vicepresidente della Cei, il compito di riferire ai presenti i motivi e il senso del pregnante momento «per recuperare speranza e fiducia». La corona di fiori deposta dai vescovi Savino, Alberti e Checchinato, dal Prefetto Padovano e dal sindaco di Amendolara, Maria Rita Acciardi, nel luogo in cui quattro braccianti sono stati arsi vivi lo scorso primo giugno, rimane un simbolo di forza, di dignità e di pietà cristiana.

Poi, tutti nella parrocchia Madonna della Salute per la tavola rotonda “Per un lavoro libero, dignitoso e sicuro, promossa dalla diocesi di Cassano all’Jonio, patrocinata dalla Conferenza episcopale calabra (Cec) ed organizzata dalla commissione regionale per i Problemi sociali e il lavoro, dalla commissione regionale per le Migrazioni e dalla delegazione Caritas Calabria. Sull’importante tematica, coordinati da Monica Tripodi, incaricata regionale della commissione per i Problemi sociali e il lavoro della Cec, sono intervenuti il vescovo Giuseppe Alberti, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di ascoltare i territori e costruire percorsi concreti di dignità lavorativa; don Giacomo Panizza, fondatore di Comunità progetto sud, il quale ha riferito sulle dinamiche dello sfruttamento della manodopera calabrese.

Di seguito è stato ascoltato Moses che ha posto all’attenzione dei presenti, quanto sia doloroso lasciare gli affetti più cari e la propria terra, per cercare una vita dignitosa attraverso il lavoro. «La remigrazione non è una proposta cristiana», ha esordito monsignor Savino riprendendo le parole del Papa, per poi evidenziare come i migranti paghino lo scotto del pregiudizio secondo cui, vengono per delinquere, per sottrarre lavoro e quant’altro. Il caporalato, per monsignor Savino è un fenomeno non solo calabrese, ma italiano e anche europeo ed è «uno strumento di dominio» ed i vescovi sono dalla parte di tutte le vittime del lavoro. Poi ricorda la legge 199 del 2016, quella sul caporalato, che detta regole e principi contro ogni tipo di speculazione. «Basta con il silenzio sporco delle convenienze», ha concluso monsignor Savino invocando processi di cambiamento sociali, politici e culturali.

Gli interventi di Padovano e Algieri

«L’evento di oggi rappresenti un ponte di continuità dell’impegno contro il caporalato e le violazioni del diritto alla persona», ha riferito il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano che ha evidenziato come il fenomeno del caporalato sia una piramide composta da chi cerca i lavoratori, chi li accompagna al lavoro, chi gli trova l’alloggio e chi, infine, utilizza tutti per propri guadagni. Ha ricordato che in Calabria ci sono 12 mila aziende agricole sane e 31 mila lavoratori legali e, concludendo, ha detto: «La prevenzione esiste ma serve una sinergia comune».

Ha definito “eroi” le quattro vittime di Amendolara, Klaus Algieri, presidente della Camera di commercio di Cosenza, per poi evidenziare il rischio di veicolare un messaggio errato, ritenendo le imprese agricole sfruttatrici dei lavoratori. Ed ancora, ha ricordato il “fascicolo agrario” e il “patto sociale delle imprese”, per poi concludere sostenendo che bisogna aiutare i Sindaci nell’ascolto delle problematiche agricole e tutelare i braccianti perché «senza il loro lavoro, noi non mangiamo».

Vescovi contro il caporalato: le conclusioni di monsignor Checchinato

Le conclusioni sono state affidate a monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano e delegato regionale per le Migrazioni, che ha illustrato le prospettive di un percorso permanente di ascolto, tutela e accompagnamento dei lavoratori più vulnerabili, evidenziando il ruolo delle “lobby economiche” e così concludendo: «Da Amendolara, nasca un osservatorio permanente di visione e di ascolto sui problemi dei braccianti».