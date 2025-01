Cosenza, la piccola Sofia figlia di tutti per una notte

4 minuti per la lettura

La piccola Sofia, rapita e poi ritrovata a Cosenza, per una notte è stata la figlia di tutti. Parlano i genitori della neonata

COSENZA – Sofia per una notte è stata la figlia di tutti. Di una città con il fiato corto, trapassata. Il giorno dopo il rapimento della bimba e le ore rocambolesche per riportarla tra le braccia della mamma, splende il sole davanti alla clinica Sacro Cuore di Cosenza. La giovane ventisettenne Valeria è provatissima, ma la sua voce è serena, finalmente. «Siamo tutti qui, Sofia è accanto a me. Il papà è finalmente tranquillo e anche il fratellino maggiore è più sereno».

Alle cinque del mattino Valeria ha abbracciato virtualmente tutti con un messaggio sui social. «Ieri papà e mamma sono morti e risorti – scrive – un’intera città, anzi regione, si è bloccata per cercare la nostra bambina. Non penso che riuscirò mai a superare questa cosa, ma il lieto fine è che Sofia sta bene».

COSENZA, I GENITORI DI SOFIA RICORDANO QUEI TERRIBILI MOMENTI

Valeria ricorda tutto della giornata precedente. «Ricordo questa donna che è venuta dicendo che doveva cambiare il pannolino alla bambina. Ricordo che era vestita di nero, con le treccine, aveva una mascherina. Poi che non tornava».

L’impegno delle forze dell’ordine, serratissimo, ha tenuto vive le speranze. «I poliziotti sono stati fantastici, mi hanno seguita subito. In particolare Samanta, che è stata sempre con me. Mi aggiornavano ogni minuto e mi dicevano “la troveremo”».

Anche il papà, Federico, raccoglie le impressioni con un sorriso stanco. La rapitrice? «Mai vista, dicono che era già entrata in clinica giorni prima, per lo stesso motivo. È entrata fingendosi un’infermiera e dicendo che doveva pulire la bimba. Noi ci siamo fidati, dopo venti minuti la bambina non tornava più e ci hanno detto che non si trovava nella zona cambio».

Il mondo che crolla: «Già da venerdì questa donna è entrata in clinica. Sono state ore brutte». E la coppia di rapitori, Moses Aqua (43 anni) e Rosa Vespa (51) «non voglio né vederli e né sentirli», dice.

La rapitrice ha detto di essere «una puericultrice. Ci ha chiesto se la bimba necessitava di un cambio, le abbiamo detto che era stato fatto la mattina. La donna ha anche chiesto se erano passate più di tre ore dall’ultimo cambio. Gliel’abbiamo data». Poi dopo tre ore di disperazione profonda è stato il boato tra i corridoi della clinica a ridare gioia ai genitori. «Abbiamo sentito un boato, urla e tutti che dicevano “è stata trovata”». Un giorno Sofia saprà quello che è accaduto, è la promessa di un papà costretto a guardare anche le foto social di una donna che si è finta madre con in braccio sua figlia. «Quando sarà più grande», dice.

COSENZA, I RAPITORI DI SOFIA LINCIATI SUI SOCIAL

E poi ci sono i rapitori, linciati sui social dove abbondano commenti xenofobi, odio incontrollato. Molti conoscenti hanno raccontato della «depressione profonda» di Rosa Vespa. Di come avesse messo in scena questa presunta gravidanza «pur sapendo che non avrebbe potuto avere figli» ci dice chi l’ha conosciuta anni addietro. «L’ho incontrata diverse volte in questi mesi, le ho anche toccato la pancia – ci racconta una donna che preferisce l’anonimato – qualcosa di strano c’era». Difficile stabilire un confine. «Aveva bisogno d’aiuto, sono convinta che il marito non sapesse nulla di tutta questa faccenda». La festa preparata, gli addobbi per un maschietto, la presunta lite tra i due immortalata dalle telecamere sarebbero segnali precisi in questa direzione. Ma come ha potuto Moses Acqua non accorgersi di nulla? A quanto pare, la moglie aveva fatto finta di andare a partorire da sola e poi gli aveva detto di stare a casa perché lei e il piccolo avevano il Covid e non erano ammesse visite. La stessa scusa Rosa avrebbe usato con i familiari.



IL CASO CLINICA

Il grande mistero, piuttosto, è attorno alla stessa clinica Sacro Cuore di Cosenza, il punto nascite privato accreditato che qualche mese fa la città difendeva dalla possibile chiusura. Come è possibile che nessuno abbia visto la donna entrare, tentare di prelevare un bimbo dai vicini di stanza e poi compiere il “colpo” nella stanza a fianco. Entrare e uscire indisturbata, fingendosi puericultrice senza una divisa addosso, senza che nessuno vedesse qualcosa.

Se lo chiede prima di tutti proprio Federico, il papà di Sofia: «Come hanno fatto a non accorgersene. Questa non aveva neanche un tesserino, praticamente da qui entra ed esce chiunque. Ma non c’è nessuno che controlla. Né all’entrata né all’uscita».

Nelle ore concitate Saverio Greco, titolare della struttura gestita dal gruppo iGreco, ha ribadito come «i sistemi di sicurezza hanno funzionato» riferendosi al fatto che le telecamere avevano ripreso qualcosa. E sul via vai ha glissato: «Era l’orario delle visite, quando ci dicono che siamo troppo rigidi, quando invece troppo permissivi. Non è che se una persona porta un dolce dentro la clinica per festeggiare una nascita noi controlliamo il documento di identità. Dopo questo caso rivedremo le misure di sicurezza». Una cosa che non doveva succedere e basta? «Dite così ma questo è un fatto che non dipende da nessuno. Quello che può fare la clinica è mettere in moto un sistema di sicurezza per aiutare le forze dell’ordine». Insomma, qualche nube nerissima è all’orizzonte.