L’innovazione riscatta le aree interne: a San Marco Argentano il Forum

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L’innovazione come riscatto per le aree interne il fulcro del forum che si tiene a San Marco Argentano e che coinvolge imprese, istituzioni, Università della Calabria e attori del territorio per discutere nuove traiettorie di sviluppo per la Valle dell’Esaro e le aree interne calabresi

L’innovazione può diventare una leva concreta di crescita anche nei territori periferici? Da questa domanda nasce il Forum “Dalla provincia al mercato: l’innovazione come leva di crescita di un territorio periferico”, in programma il 7 luglio 2026, alle ore 17:00, presso Minimal Hub, a San Marco Argentano Scalo.

L’iniziativa è promossa da Minimal Studio attraverso Minimal Hub, il nuovo progetto territoriale nato per creare uno spazio stabile di confronto, formazione, networking e produzione di contenuti al servizio di aziende, professionisti, enti e comunità locale.

Il Forum vuole aprire un dialogo qualificato tra imprese, istituzioni, Università e protagonisti del territorio sui temi dell’innovazione, della competitività e dello sviluppo della Valle dell’Esaro e delle aree interne calabresi. Non un semplice convegno, ma un momento di confronto strutturato per leggere i cambiamenti in corso, condividere esperienze, far emergere bisogni reali e individuare possibili traiettorie di crescita per un territorio che vive sfide complesse, ma conserva energie imprenditoriali, competenze e potenzialità spesso non pienamente valorizzate.

IL RAPPORTO FRA TERRITORIO, IMPRESA E INNOVAZIONE

Al centro dell’incontro ci sarà il rapporto tra territorio, impresa e innovazione: come rendere più competitive le aziende locali, quali condizioni servono per favorire sviluppo e investimenti, quale ruolo possono avere istituzioni e Università nel rafforzare l’ecosistema produttivo e quali nuove forme di collaborazione possono nascere tra pubblico, privato e mondo della conoscenza.

A guidare scientificamente il confronto sarà la Prof.ssa Maria Carmela Passarelli, Delegata all’Innovazione e Impresa dell’Università della Calabria, che offrirà una lettura introduttiva sul rapporto tra innovazione, impresa e territori periferici, accompagnando il dialogo tra i partecipanti.

Tra gli interventi previsti figurano quelli di Nereo Salerno, CEO & Owner di Ca.Dis Srl; Giorgio Franzese, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza e rappresentante di Italbacolor Srl; Valentina Rizzo, Presidente di Casa Natura S.p.A., realtà legata al progetto Vegitalia; e Guglielmo Gallo, Responsabile Sviluppo Imprese e Territorio di Confcommercio Cosenza.

Il confronto sarà moderato da Lucio Gabrielli, Direttore Creativo e Innovation Manager di Minimal Studio.

“UNA CONVERSAZIONE CONCRETA SUL FUTURO DEL TERRITORIO”

“Con Minimal Hub – spiega Gabrielli – vogliamo portare il metodo e l’esperienza di Minimal Studio dentro uno spazio più aperto, accessibile e condiviso. Il Forum nasce per mettere allo stesso tavolo imprese, istituzioni, Università e professionisti, con l’obiettivo di avviare una conversazione concreta sul futuro del territorio. Parlare di innovazione nei territori periferici significa prima di tutto capire quali condizioni servono per renderla possibile, utile e vicina alle esigenze reali di chi produce, amministra, forma e costruisce opportunità ogni giorno.”

Il Forum del 7 luglio rappresenta il primo momento pubblico di un percorso più ampio. Minimal Hub nasce infatti come luogo dedicato alla comunicazione, alla crescita professionale, al networking e al confronto tra soggetti diversi del territorio. L’obiettivo non è esaurire il tema dell’innovazione in un singolo appuntamento, ma avviare una conversazione stabile sulle condizioni necessarie alla crescita, sulle responsabilità condivise e sulle possibilità di sviluppo per la Valle dell’Esaro e per le aree interne della Calabria.