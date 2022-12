Scalea, peschereccio si incaglia nella scogliera della "punticella"

1 minuto per la lettura

SCALEA – Si è incagliata nella scogliera di Scalea, quella che i locali conoscono come la “punticella”, la punta che arriva in mare all’estremo di un golfo naturale. L’imbarcazione, che sarebbe partita da Salerno lo scorso 15 dicembre, per pescare nelle acque del mar Tirreno, si è incagliata nella tarda serata di ieri scendendo forse troppo sotto costa.

Nella serata di ieri si erano diffuse notizie di vario genere. Sono partiti i soccorsi. In mattinata, invece, la situazione è diventata più chiara. Si tratta di un peschereccio che, per motivi in corso di accertamento da parte della Guardia costiera, si è incagliato nella scogliera che appunto gli scaleoti conoscono come ‘A punticella.

Sono in corso le attività di indagine prima di effettuare la rimozione del natante che si presenta anche abbastanza complessa.