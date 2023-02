Incidente mortale sulla Statale 18: perde la vita 24enne di Papasidero

1 minuto per la lettura

Ancora un morto sulle strade calabresi: la vittima dell’incidente, un giovane ristoratore di Papasidero, si è ribaltata nei pressi di Scalea

SCALEA (CS) – Grave incidente sulla Strada Statale 18, in località La Bruca. Un incidente mortale con un mezzo, una Smart, sulla quale viaggiavano due persone, che ha urtato un’altra automobile proveniente dal lato opposto.

La Smart di è ribaltata. Nell’incidente, avvenuto poco prima delle 6.00 nei pressi di Scalea, è morto Amedeo Marino, 24 anni, gestore di un ristorante a Cirella di Diamante, originario di Papasidero.

Con lui viaggiava D. O., 20 anni, anch’egli di Papasidero. Il mezzo che ha impattato con la Smart era condotto da A. S. Anch’egli di venti anni.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri della compagnia di Scalea. Fra le cause dell’urto iniziale che ha provocato il ribaltamento, si ipotizza l’asfalto bagnato dalla leggera pioggia caduta nelle scorse ore. Sul posto i carabinieri di Scalea e i sanitari del 118.