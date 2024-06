Guardia Piemontese, pesante cancello cade su un bimbo. Critiche le condizioni

2 minuti per la lettura

Guardia Piemontese, un pesante cancello si è staccato dai cardini cadendo addosso a un bimbo e procurandogli una ferita alla testa. Critiche le condizioni

GUARDIA PIEMONTESE – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 29 giugno 2024, in uno stabilimento balneare, vittima un bambino di 5-6 anni che ha riportato gravi ferite. L’evento è accaduto intorno alle 18.00 a Guardia Piemontese, dove un pesante cancello ha ceduto sganciandosi dai cardi ed è caduto sul piccolo, provocandogli una grave ferita alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, il cancello si sarebbe improvvisamente sganciato dai cardini, colpendo violentemente il bambino che si trovava nelle vicinanze. I presenti hanno subito allertato i soccorsi. Ma la situazione ha subito complicazioni a causa della difficoltà di individuare un’area adeguata per l’atterraggio dell’elisoccorso.

GUARDIA PIEMONTESE, CANCELLO CADE E COLPISCE UN BIMBO, È GRAVE

A causa di queste complicazioni logistiche, l’arrivo dei soccorsi avrebbe subito dei ritardi. Quando finalmente l’elisoccorso è riuscito a raggiungere il luogo dell’incidente, il piccolo è stato dapprima stabilizzato dai medici presenti e successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza.

L’intera comunità di Guardia Piemontese è sotto shock per l’accaduto, e molte sono le domande che emergono riguardo alla sicurezza delle strutture presenti sul litorale. I carabinieri della stazione locale, nel frattempo, hanno già avviato un’indagine al fine di ricostruire l’accaduto e la dinamica dei fatti in modo da chiarire le cause del cedimento del cancello e accertare la presenza di eventuali responsabilità.

Intanto, i familiari del bambino e la comunità sperano e pregano per una sua pronta e completa guarigione. Secondo le prime informazioni trapelate, le condizioni del piccolo restano critiche, e i medici monitorano costantemente la sua situazione clinica. Questo tragico incidente solleva ancora una volta l’importanza di garantire adeguati standard di sicurezza nelle strutture pubbliche e private, soprattutto in luoghi frequentati da famiglie e bambini.