Belvedere, incidente tra un’auto e un minibus: in 4 in ospedale

Grave incidente sulla Ss18 a Belvedere Marittimo: scontro tra un’auto e un minibus che trasportava 5 passeggeri con disabilità, 4 dei quali sono in ospedale

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Incidente frontale tra un minibus e un’auto sulla SS18 a Belvedere Marittimo. Quattro passeggeri disabili sono stati trasportati in ospedale, mentre il conducente dell’auto è stato soccorso da un passante ancor prima dell’arrivo dei sanitari.

Nel pomeriggio di oggi 9 settembre 2024, intorno alle 16 e 30, si è verificato un grave incidente stradale. Il luogo del sinistro: la SS18 nel comune di Belvedere Marittimo. Coinvolti nello scontro frontale un minibus che trasportava cinque passeggeri con disabilità e un’autovettura. L’impatto è avvenuto in un tratto della strada dove il traffico, al momento dell’incidente, è stato temporaneamente regolato a senso unico alternato per consentire i soccorsi.

Quattro dei cinque passeggeri che viaggiavano sul minibus coinvolto nell’incidente di Belvedere sono stati prontamente affidati al personale medico del Suem 118 e trasportati presso l’ospedale di Cetraro per ulteriori cure. Il conducente dell’autovettura, invece, è stato accompagnato da un passante alla clinica Tricarico di Belvedere Marittimo, prima dell’arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, che hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente e i veicoli coinvolti. Presenti anche i Carabinieri di Scalea e la Polizia Locale, che hanno gestito le operazioni e regolato il traffico sulla SS18.

Il transito sulla strada statale è stato ora ripristinato al termine delle operazioni di soccorso. Ma per diverse ore è stato attivo il senso unico alternato nel tratto interessato dal sinistro.