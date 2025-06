Deposito di frutta e verdura a fuoco nel cosentino

1 minuto per la lettura

Un incendio, di probabile matrice dolosa, ha distrutto un deposito di frutta e verdura a Campora San Giovanni (CS)

Momenti di panico questa mattina, martedì 3 giugno, a Campora San Giovanni, dove un violento incendio, di sospetta origine dolosa, ha colpito un deposito di frutta e verdura situato al piano terra di uno stabile residenziale.

VIOLENTO INCENDIO IN UN DEPOSITO DI FRUTTA E VERDURA

Le fiamme hanno coinvolto anche tre camion parcheggiati all’interno dell’area commerciale e residenziale, sprigionando un denso fumo che ha reso necessaria l’evacuazione urgente di tutto l’edificio. Coinvolte quattro famiglie. L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 3 giugno, quando alcuni residenti hanno notato un odore acre e rumori anomali provenienti dalla zona del deposito.

NON SI REGISTRANO FERITI

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con tre squadre, che hanno lavorato oltre un’ora per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.

DANNI INGENTI AL DEPOSITO

I danni, tuttavia, sono ingenti: oltre alla completa distruzione del magazzino e dei mezzi pesanti coinvolti, l’intero stabile è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, sarebbero stati trovati elementi compatibili con l’innesco doloso. L’area è stata posta sotto sequestro e le indagini sono ora in mano ai Carabinieri di Amantea e alla Procura di Paola.

COMUNITÀ SCOSSA

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Campora, che ora attende con apprensione l’esito delle indagini. Non si esclude alcuna pista, né si escludono collegamenti con tensioni legate all’attività commerciale colpita.