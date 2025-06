Trebisacce: crolla il solaio della cameretta, feriti 2 bambini

1 minuto per la lettura

Trebisacce: crolla l’intonaco dal solaio della cameretta dei bambini, feriti un 12enne e un 14enne ora in ospedale; accertamenti in corso

Crolla l’intonaco dal solaio della cameretta dei bambini. Il sordo rumore del crollo alle 4 e 10 di questa mattina (18 giugno 2025). Sotto il cumulo dei detriti rimangono due fratellini di 12 e 14 anni che vengono soccorsi e trasportati presso l’Ospedale di Trebisacce. Il più piccolo dei due ha una ferita al capo mentre l’altro accusa dolori al torace ed alla scapola. Da qui il trasferimento presso l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza per accertamenti precauzionali sulla salute dei piccoli.

Il crollo in un appartamento nella marina di Trebisacce, in una palazzina abitata prevalentemente da extracomunitari. La famiglia dei due bambini feriti, madre padre ed un altro figlio, è tra quelle maggiormente integrate nel tessuto sociale cittadino, tanto da non vivere situazioni di disagio ed abitare in un appartamento dignitosissimo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Tenenza di Cassano per accertare le cause del crollo mentre i Vigili del Fuoco sono chiamati a verificare l’abitabilità dell’appartamento.