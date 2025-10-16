Corigliano Rossano, carpentiere morto per malore durante sopralluogo di lavoro

2 minuti per la lettura

Corigliano Rossano: un carpentiere di 56 anni è morto per infarto fulminante durante un sopralluogo di lavoro. Comunità in lutto per l’uomo stimato.

CORIGLIANO ROSSANO – È una di quelle notizie che spezzano in due il ritmo di una mattina qualsiasi, trasformando la normalità in sgomento. Un uomo di 56 anni, residente nell’area urbana di Rossano, è deceduto questa mattina, 16 ottobre 2025, in contrada Piragineti, probabilmente stroncato da un infarto fulminante mentre si trovava sul posto per un sopralluogo legato al lavoro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – carpentiere di professione – si era recato sul luogo di buon’ora. Non era in attività lavorativa in quel momento: a confermarlo il fatto che non avesse con sé il camion utilizzato per i suoi interventi professionali. L’ipotesi più accreditata è che fosse lì per valutare un possibile incarico, forse la riparazione di un tetto.

Alcuni testimoni raccontano di averlo visto salire una rampa di scale, quando all’improvviso si è accasciato a terra, privo di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi: gli operatori del 118 sono arrivati rapidamente e hanno tentato ogni manovra rianimatoria, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il suo cuore si era già fermato. La città si è risvegliata in un dolore silenzioso. Incredula, stretta attorno alla famiglia che piange uno strappo improvviso e irreparabile.

IL CARPENTIERE 56ENNE MORTO A CORIGLIANO ROSSANO LASCIA MOGLIE E DUE FIGLI

Lascia la moglie, insegnante presso l’istituto industriale di Rossano, e due figli, travolti da un dolore che non lascia parole. A ricordarlo, in queste ore, è l’immagine di un uomo perbene, stimato, apprezzato per la sua gentilezza discreta e la disponibilità rara. Una vita interrotta senza rumore, nel più ordinario dei giorni, in un luogo qualsiasi. Una mattina che avrebbe dovuto essere solo l’inizio di una giornata come tante si è trasformata invece nell’addio inatteso a un padre, un marito, un lavoratore onesto, un uomo amato. E la comunità, smarrita, si scopre più fragile, accompagnando in silenzio l’uscita di scena di uno dei suoi figli migliori.