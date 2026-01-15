Rende, fondi per la tutela dell’ambiente

1 minuto per la lettura

In arrivo duecentomila euro di fondi al Comune di Rende per la tutela dell’ambiente

RENDE (COSENZA) – IN arrivo circa duecentomila euro di finanziamenti al Comune di Rende per la tutela dell’ambiente.

Li ha stanziati la Regione Calabria con il Decreto Dirigenziale n° 20306 del 31-12-2025, che contempla in tutto oltre sei milioni di euro rivolti a interventi di ripristino, recupero e riqualificazione ambientale di aree degradate in tutto il territorio.

In particolare, recita il Decreto, i fondi ottenuti dal Comune riguardano «il ripristino e il recupero di aree pubbliche degradate, finalizzati al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti attraverso interventi di rimozione degli stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell’area interessata, anche mediante la realizzazione di opere di piccola entità di riqualificazione ambientale».

Buone nuove dunque per rafforzare e migliorare a 360 gradi la tutela dell’ambiente oltre il Campagnano. La salvaguardia ambientale rappresenta infatti uno dei capisaldi dell’amministrazione comunale guidata da Sandro Principe.

Un aspetto che lo stesso primo cittadino ha ribadito recentemente nella conferenza stampa sui primi sei mesi della consiliatura.

«Sicuramente è fatto salvo il principio per cui “chi inquina paga”. Tuttavia, il Comune di Rende, grazie a questi fondi potrà avere un supporto in più per intervenire direttamente», si legge in una nota dell’amministrazione comunale.