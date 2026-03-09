Incidente sul lavoro ad Acri: operaio cade da scala e precipita da 10 metri

1 minuto per la lettura

Incidente sul lavoro dove un operaio cadendo da una scala è precipitato da dieci metri durante lavori su cavi telefonici ad Acri. L’uomo è ricoverato in ospedale.

ACRI (C OSENZA) – Paura questa mattina, 9 marzo 2026, ad Acri, dove un operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’uomo, impegnato in un intervento di manutenzione su alcuni cavi telefonici, è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore si trovava su una scala per effettuare delle riparazioni alla linea telefonica quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio. Il volo è stato purtroppo inevitabile: l’operaio è finito rovinosamente al suolo, riportando traumi e fratture di seria entità. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure necessarie per stabilizzare il ferito. Data la gravità dei traumi riportati, è stato disposto il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale di Cosenza.

INCIDENTE SUL LAVORO INDAGINI IN CORSO A ACRI

I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul luogo dell’incidente sul lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso. Gli inquirenti hanno avviato un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per il lavoro in quota.