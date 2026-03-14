Rende, acqua non potabile chiuse due fontanelle

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Due fontanelle del centro storico di Rende sono state chiuse dal sindaco per acqua non potabile. L’allarme lanciato dall’Asp

RENDE – L’Asp lancia l’allarme e il Comune di Rende chiude due fontanelle nel centro storico di Rende. Il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha infatti vietato, con l’Ordinanza 14656 del 13 marzo 2026, l’uso dell’acqua di due fontanini.

Per la precisione, delle fontane vicine, rispettivamente, alla Chiesa della Pietà e alla Chiesa dell’Assunta. Questa decisione è dovuta ai risultati delle analisi effettuate dai tecnici dell’Asp e segnalate al Comune il 9 marzo 2026.

CHIUSE LE FONTANELLE DOPO LA SEGNALAZIONE DELL’ASP E LA VERIFICA DA PARTE DELLA SORICAL

In seguito a questa segnalazione di non conformità delle acque ai parametri legali, l’amministrazione comunale si è rivolta a Sorical, è il gestore delle reti idriche cittadine, perché verifichi la potabilità delle acque segnalate dall’Asp.

In attesa di nuovi prelievi di campioni, previste per lunedì 16 marzo, l’acqua dei due fontanini dovrà scorrere per consentire un risultato delle analisi il più obiettivo possibile.

IL DIVIETO PER USO ALIMENTARE E PER L’IGIENE ORALE

In particolare, l’acqua dei due fontanini non potrà essere utilizzata, senza la previa bollitura, per uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, per l’igiene orale, per il lavaggio delle stoviglie e degli utensili da cucina, per il lavaggio degli oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe, ecc.). L’acqua può essere utilizzata per la pulizia della casa e per il funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona con le esclusioni sopra menzionate.

L’Amministrazione, infine, avverte che saranno avviate, attraverso una società specializzata, tutte le indagini necessarie per individuare le cause che hanno determinato la non potabilità dell’acqua e che, ad avvenuta verifica della potabilità, l’Ordinanza 14656 sarà revocata.