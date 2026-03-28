Cosenza, crolla palazzo abbandonato

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Un vecchio palazzo abbandonato crolla nel cuore del centro storico di Cosenza. Disposta l’evacuazione di sette nuclei familiari che vivono nell’edificio adiacente

Crolla palazzo nel Centro Storico di Cosenza. Ieri pomeriggio, venerdì 27 marzo 2026, intorno alle 16:10 un forte boato si è risentito in tutto di Vico Campagna a causa del crollo parziale di un vecchio stabile abbandonato.

Non si registrano feriti, ma le conseguenze per i residenti della zona sono numerose e non di facile gestione tanto che il sindaco Franz Caruso, dopo le opportune verifiche, ha disposto lo sgombero immediato di sette nuclei familiari che vivono nell’edificio adiacente a quello collassato.

CROLLA PALAZZO ABBANDONATO NEL CENTRO STORICO DI COSENZA

Lo stabile, da tempo in stato di abbandono, risulta interessato da condizioni strutturali precarie riconducibili a infiltrazioni d’acqua e un generale degrado. Tuttavia, a causa della presenza di detriti sulla sede stradale e per ragioni di sicurezza, si è reso necessario interdire l’accesso al fabbricato adiacente.