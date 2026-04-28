Strade e marciapiedi dissestati a Cosenza, la denuncia di Mancini

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L’esponente del Partito democratico Giacomo Mancini denuncia le condizioni delle strade e dei marciapiedi a Cosenza

COSENZA – Il tema della qualità delle infrastrutture urbane torna al centro del dibattito cittadino. A rilanciarlo è Giacomo Mancini, della direzione del PD Calabria, attraverso un intervento pubblicato sui social che sta generando attenzione e confronto tra cittadini e utenti della rete.

Una denuncia che parte dalle condizioni delle strade e dei marciapiedi per arrivare a una critica più ampia sul metodo di gestione della città. “Sapete quante strade asfaltate a regola d’arte ci sono a Cosenza? Nessuna. E marciapiedi ben tenuti? Nemmeno a parlarne”, afferma Mancini.

Un giudizio quello dell’ex parlamentare socialista che introduce anche un passaggio tecnico sul come invece gli interventi andrebbero eseguiti. “Una strada realizzata con standard adeguati garantisce sicurezza, durabilità, comfort di guida e corretta gestione delle acque. Per farla bene non basta una ‘alliccata’ di bitume: bisogna intervenire sul sottofondo, sullo strato di fondazione e di base, sul tappetino d’usura e sul sistema di drenaggio”, spiega.

Secondo Mancini, la differenza tra un intervento strutturato e uno superficiale è evidente anche nel tempo. “Una strada ben fatta può rimanere integra anche per 15 anni. Con le ‘alliccate’ di bitume, invece, si corre il rischio che ogni giorno si apra una fossa che poi diventa un cratere”, aggiunge.

La riflessione si allarga quindi alle condizioni dei marciapiedi cittadini. “E i marciapiedi? Sono tutti sgarrupati: mattonelle sollevate, buche, ristagni d’acqua. Aiuole senza alberi, senza cestini. E sono pressoché tutti al buio”, sottolinea.

Un quadro che, secondo Mancini, non è più accettabile. “Io non lo accetto. Basta con la telefonata all’amico dell’amico per ‘conzare’ la fossa”, afferma. Da qui la conclusione spesso utilizzata da Mancini nei suoi reel che evidenzia la sfida di creare una alternativa migliore per la guida amministrativa di Cosenza: “Cosenza merita di meglio”.