Cosentino, truffa sui fondi pubblici, sequestro milionario a resort

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Sequestro conservativo nel Cosentino per un danno erariale da oltre 30 milioni di euro. Nel mirino un resort turistico e terreni a Sibari

COSENZA – Un presunto sistema di operazioni societarie e artifici contabili finalizzati a ottenere indebitamente fondi pubblici è al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza nel Cosentino.

I militari del Comando provinciale hanno eseguito un sequestro conservativo che riguarda un resort turistico composto da sette immobili e sette porzioni di terreno. Per un valore complessivo superiore ai 30 milioni di euro.

SEQUESTRO AI DANNI DI UN RESORT TURISTICO DI OLTRE 30 MILIONI DI EURO

Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato deliberato un aumento di capitale sociale ritenuto fittizio, con l’obiettivo di accedere a un finanziamento pubblico gestito all’epoca dal Ministero dello Sviluppo economico e materialmente erogato da Invitalia. Un’operazione che, secondo l’accusa, avrebbe provocato un ingente danno erariale.

LE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Le attività investigative condotte dal Gruppo Sibari delle Fiamme Gialle e coordinate dal procuratore regionale facente funzioni della Corte dei Conti della Calabria, Giovanni Di Pietro. Sei persone, insieme alla società coinvolta, hanno ricevuto un invito a dedurre, atto preliminare nel procedimento per responsabilità amministrativa.

SEQUESTRO A RESORT, LA STRUTTURA DOTATA DI CENTRO BENESSERE E SALA CONGRESSI

Stando alla ricostruzione accusatoria, le risorse finanziarie ottenute utilizzate anche per la realizzazione di un polo turistico multifunzionale. La struttura, come evidenziato in una nota del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, risulta dotata di centro benessere e sala congressi.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, con particolare attenzione all’utilizzo dei fondi destinati allo sviluppo economico e turistico del territorio calabrese