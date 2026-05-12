Amantea, frode fiscale, sequestri a cooperativa migranti

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Scoperta una presunta frode fiscale da 5 milioni ad Amantea. Cooperativa dell’accoglienza per migranti sotto inchiesta, sequestri da 1,4 milioni di euro tra conti, case e auto.

AMANTEA (COSENZA) – Un sistema, secondo gli inquirenti, rodato e silenzioso, capace di sottrarre milioni di euro al fisco sfruttando fatture false e contabilità alterata. È lo scenario che ha portato la Guardia di finanza di Cosenza a eseguire un maxi sequestro da 1,4 milioni di euro nel cuore del Tirreno cosentino.

Nel mirino è finita una cooperativa impegnata nell’accoglienza dei migranti ad Amantea. L’operazione è scattata su delega della Procura della Repubblica di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, con un provvedimento firmato dal Gip.

AMANTEA, COOPERATIVA MIGRANTI, TRUFFA E FATTURE FALSE

Le indagini avrebbero fatto emergere un’evasione fiscale di ampia portata. Al centro, un presunto meccanismo basato sull’utilizzo sistematico di fatture per operazioni inesistenti.

Secondo la ricostruzione investigativa sarebbero stati sottratti al fisco circa 5 milioni di euro. Emesse fatture false per un totale di circa 2,9 milioni. Presentate dichiarazioni fiscali fraudolente ai fini Ires e Iva

A operare, in concorso tra loro, sarebbero stati il rappresentante legale e l’amministratore di fatto della cooperativa, ora indagati.

I SEQUESTRI

Il provvedimento ha colpito in modo esteso il patrimonio riconducibile agli indagati. Le Fiamme gialle hanno sequestrato 16 conti correnti. Quote societarie, 7 immobili e 3 autoveicoli

Un patrimonio complessivo pari a circa 1,4 milioni di euro, cifra che corrisponderebbe alle imposte evase.

AMANTEA, L’INDAGINE SULLA COOPERATIVA E IL SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA

L’indagine si inserisce in un contesto più ampio di controlli sul sistema dell’accoglienza, un settore delicato dove negli anni non sono mancati casi di irregolarità e abusi.

Al momento il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.