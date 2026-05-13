Cosenza, blitz antidroga tra città e università, in arresto 35enne

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Controlli antidroga tra area urbana e universitaria, la Polizia arresta un 35enne con 200 grammi di droga già divisa in dosi. Convalidato l’arresto

UN’operazione antidroga messa a segno dalla polizia di Stato nell’ambito di un rafforzamento dei controlli tra l’area urbana di Cosenza e la città universitaria di Rende voluto dal questore Antonio Borelli.

Nel corso di controlli, gli agenti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e Sicurezza pubblica hanno fermato il conducente di un Suv di grossa cilindrata a noleggio, R. F., 35 anni e, notando una certa agitazione da parte del giovane, hanno proceduto a svolgere una perquisizione personale e a carico degli altri occupanti del mezzo, estendendo il controllo anche alla vettura. All’esito del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto un quantitativo ingente di droga – hashish e, in particolare, cocaina -, del peso complessivo di 200 grammi, nascosti in parte all’interno dell’abitacolo dell’auto, in parte in un borsello, di cui il ragazzo cercava invano di disfarsi, e già suddivisa in dosi pronte per essere smerciate.

BLITZ ANTIDROGA, ARRESTATO 35ENNE

Il giovane accompagnato in Questura e la sostanza sequestrata per essere analizzata dalla Polizia Scientifica. L’esame ha dato esito positivo. L’uomo arrestato per detenzione illecita di stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Ieri pomeriggio, martedì 12 maggio 2026, il gup del Tribunale di Cosenza ha convalidato l’arresto, disponendo per il 35enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Cosenza e, contestualmente, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.