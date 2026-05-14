Incidente sulla Statale 107 tra Zumpano e Rovito

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L’incidente tra Zumpano e Rovito ha coinvolto due autovetture, due feriti estratti dalle lamiere. Necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’Annunziata di Cosenza

COSENZA – Nel primo pomeriggio del 14 maggio 2026, intorno alle ore 14, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta sulla SS 107, al km 33 tra Zumpano e Rovito, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Fiat Punto e una BMW X4.

Due le persone rimaste ferite, estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed affidate al personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasporto presso l’ospedale di Cosenza. A seguito dell’incidente, gli agenti hanno temporaneamente chiuso la strada al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Sul posto presenti anche la Polizia Municipale e il personale sanitario dell’AMSS 118.