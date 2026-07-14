Fagnano Castello, il sindaco Raffaele Giglio aggredito a bastonate

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Il sindaco di Fagnano Castello Raffale Giglio aggredito a bastonate, il primo cittadino ha denunciato l’accaduto ai carabinieri

FAGNANO CASTELLO (COSENZA) – Minacce di morte e bastonate. È quanto accaduto al sindaco di Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, Raffaele Giglio. A raccontare l’episodio, che si è verificato intorno alle 8 di sabato scorso, è stato lo stesso primo cittadino, con un post sul proprio profilo social, nel quale ha spiegato di essere “stato vittima di un’aggressione verbale e fisica, accompagnata da gravi minacce di morte, mentre mi recavo, come mia consuetudine nei fine settimana, in visita a mio padre presso il nuovo cimitero. Fatti verificatisi prima all’esterno (minacce) e poi all’interno (minacce e aggressione con un bastone)”.

“Dopo essermi sottoposto alle cure mediche necessarie presso l’ospedale di San Marco – ha reso noto Giglio – ho provveduto a sporgere regolare denuncia, nella giornata odierna, contro l’aggressore, presso i carabinieri di Fagnano Castello, avvisati comunque nell’immediatezza, che ringrazio per il tempestivo intervento e per l’attività di indagine in corso”.

Un gesto che il sindaco definisce “vile e inqualificabile”, che “va ben oltre il normale confronto civile. Non si tratta solo di un attacco alla mia persona, ma di un atto che offende l’istituzione che rappresento e l’intera nostra comunità”. “Non sarà certo l’intimidazione a fermare il mio impegno o il lavoro della nostra amministrazione – ha precisato, infine, il sindaco -. Continuerò a servire Fagnano Castello con la stessa dedizione di sempre, convinto che il rispetto e la legalità siano le fondamenta su cui dobbiamo continuare a costruire il nostro futuro”.