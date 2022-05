1 minuto per la lettura

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Questa mattina una donna di 43 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Corigliano Rossano (Cosenza).

Il sinistro è avvenuto sulla statale 106, all’altezza di contrada Torricella.

La Twingo che la donna guidava, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrata violentemente con un mezzo pesante.