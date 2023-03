Market della droga per studenti universitari, un arresto a Rende

1 minuto per la lettura

COSENZA – I carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza, hanno arrestato per spaccio un 29enne che era già agli arresti domiciliari. L’uomo avrebbe messo in piedi un vero e proprio market della droga in una zona frequentata da studenti universitari. I carabinieri hanno scoperto il tutto grazie ad alcuni controlli che hanno permesso di identificare diversi clienti, che uscivano dal palazzo dove il 29enne era ai domiciliari, e di ritrovare e sequestrare la droga. Per questo l’uomo è stato trasferito in carcere.

Nell’ambito dei controlli operati nel weekend i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza altre quattro persone trovate con eroina e cocaina.