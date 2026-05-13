Addio a Franco Cento lire, Luzzi e Cosenza in lutto per la sua morte improvvisa

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Una morte improvvisa quella di Franco Altomare, meglio conosciuto come Franco Cento lire, di Luzzi ma conosciuto in tutta Cosenza e dintorni. Domani i funerali

LUZZI – Se n’è andato improvvisamente lasciando sgomenti tutti. Rosario Francesco Altomare all’anagrafe, “Francuzzu l’Americano” per i luzzesi, “Franco Cento lire” per tutti, aveva 68 anni ed era conosciuto nell’hinterland ma soprattutto tra le strade e le vie di Rende e Cosenza dove trascorreva le sue giornate. L’arresto cardiaco che lo ha colto questa mattina 13 maggio 2026, non gli ha dato scampo. Inutile ogni tentativo dei soccorritori per rianimarlo.

Ironico, simpatico e soprattutto buono, con la sua spontaneità era divenuto un simbolo non solo per la sua cittadina ma per l’intera area urbana cosentina. Un personaggio davvero iconico e unico che oggi tutti piangono. Il cordoglio e l’incredulità per la sua morte inaspettata ha inondato i social. Tanti i ricordi, molti gli aneddoti legati alla sua figura che qualcuno definisce “maschera gentile e malinconica” ma che ha regalato sorrisi a chiunque lo ha incrociato, divenendo un pezzo di storia.

“Francuzzo” era nato in America (da qui il soprannome “l’americanu”) dove il papà Peppino (sarto pregiato) e la mamma Leonida erano emigrati. Nei primi anni ‘70 la famiglia rientrò in Italia. Al porto di Napoli sbarcò insieme ai genitori ed alle sorelle Anna e Susina, e si stabilirono a Luzzi. Un volto noto a tutti ed una presenza divenuta familiare nel tempo, ed entrata nel cuore di intere generazioni.

Il suo nome e la sua foto sono finiti anche nel libro “Memorie senza scritture” – “Soprannomi e nomignoli a Luzzi”, del professor Antonio La Marca. Nella seconda edizione riveduta, fresca di stampa, aggiornata e ampliata, con uno sguardo anche alla storia dei soprannomi e dei nomignoli attribuiti a personaggi storici, uomini politici e personalità del mondo dello sport, del cinema e dello spettacolo, il già docente dell’Unical scrive che “Franco Altomare detto l’Americano fino a qualche anno fa, ora è più conosciuto a Cosenza con lo pseudonimo “Mi ddu cièntu liri” è una delle vittime del passaggio alla moneta unica. L’avvento dell’euro oltre a causargli una crisi d’identità, ha inevitabilmente avuto forti ripercussioni sulla sua domanda pubblica: “me li dai cento lire”.

Interprete dell’unanime cordoglio è il sindaco Umberto Federico e l’amministrazione comunale. “La sua scomparsa – si legge in una nota – lascia un vuoto che va oltre le parole. Se ne va un uomo buono, amato da tutti, capace di strappare un sorriso e di farsi voler bene senza mai chiedere nulla se non un po’ di attenzione e vicinanza umana. Luzzi oggi perde uno dei suoi volti più riconoscibili e affettuosi. Ci mancheranno la sua presenza, il suo passo inconfondibile e quel modo tutto suo di appartenere alla nostra comunità”.

L’ultimo saluto al mitico “Franco cento lire” domani mattina, alle 10,30, nella chiesa di S. Francesco di Paola.