Scontro mortale sull’A2 nel Cosentino, 1 morto e 4 feriti

Tragedia sull’A2 del Mediterraneo, in uno scontro tra più veicoli nel tratto cosentino è morto un uomo e 4 persone sono rimaste ferite

ALTILIA – Ancora sangue sull’asfalto del tratto calabrese dell’Autostrada del Mediterraneo. Un uomo di 73 anni, infatti, è deceduto a causa di un incidente sulla A2, all’altezza dello svincolo tra Altilia e Rogliano.

Nell’impatto si sono scontrati una Citroen C3, guidata dalla vittima, e un mezzo pesante. Un’altra persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata all’ospedale di Cosenza in elisoccorso. Il bilancio è di altri tre feriti, che non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Lamezia Terme, cui è stato affidato l’accertamento delle cause dell’incidente, il 118, anche tramite elisoccorso, i cui sanitari si sono occupati di soccorrere i feriti, i Vigili del fuoco e l’Anas che ha effettuato gli interventi necessari alla gestione della viabilità. La circolazione è momentaneamente deviata per consentire le operazioni di soccorso.

Il tratto autostradale, utilizzato a senso unico alternato per lavori sulla corsia sud, è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.