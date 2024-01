Pitbull uccide a morsi un cane e ferisce la padrona

1 minuto per la lettura

CROSIA (COSENZA) – Un cane di piccola taglia, mentre passeggiava questa mattina sul lungomare Centofontane con la sua padrona, è stato improvvisamente aggredito e ucciso da un cane più grande di razza pitbull. Non solo. Anche la donna, che cercava di difendere il suo amico a quattro zampe, è stata aggredita dall’animale, che l’ha morsa in maniera seria alla spalla e ha poi ferito in maniera grave un altro cane. Il pitbull sembra sia sfuggito al controllo del suo padrone scavalcando il recinto dell’abitazione di zona Sotto Ferrovia, dove si trovava, e nella sua folle corsa ha aggredito senza un’apparente ragione animali e persone.

Una scena terrificante, cui hanno assistito allibiti alcune persone che di buon mattino, intorno alle ore 8.30, si trovavano sul lungomare per una tranquilla passeggiata e hanno tentato di liberare il cagnolino dalle grinfie del Pitbull, il quale, correndo all’impazzata, ha azzannato, ferendolo, un altro malcapitato animale di piccola taglia.

L’episodio, a quanto pare, non è l’unico, per cui ora i cittadini, preoccupati per la loro sicurezza, chiedono alle forze dell’ordine più protezione e più prevenzione affinché fatti del genere non accadano più. Nella zona, infatti, nonostante le segnalazioni si vedono circolare numerosi cani cosiddetti “pericolosi” e la paura tra i residenti è davvero tanta. Sul posto, allertati, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale.

Per il pittbull è stato disposto il sequestro preventivo, mentre il cagnolino ferito è stato soccorso dall’ambulanza Veterinaria, che lo ha poi portato nel canile comunale.