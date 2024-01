Dramma della solitudine a Montalto, uomo trovato morto nel proprio appartamento

1 minuto per la lettura

Ennesima tragedia della solitudine, un uomo è morto a Montalto Uffugo nella propria abitazione, il corpo scoperto dai soccorsi

MONTALTO UFFUGO – Dramma della solitudine a Montalto Uffugo, dove un uomo è stato trovato morto nel proprio appartamento in un edificio situato in via Mesca, nella zona valliva.

Da giorni gli inquilini dello stabile non lo vedevano in giro. Insospettiti, avrebbero chiamato le forze dell’ordine che giunte sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, hanno forzato l’accesso nell’appartamento per verificare la situazione. Una volta entrati hanno potuto solo appurare che il signore anziano, che viveva da solo in quell’appartamento, era ormai deceduto.