Cosenza, dirigente scolastico aggredito da un genitore

2 minuti per la lettura

COSENZA – Aggredito da parte di un genitore il dirigente scolastico del liceo scientifico Scorza di Cosenza. Aldo Trecroci, che ricopre anche la carica di consigliere comunale a Palazzo dei Bruzi, è stato preso a schiaffi da un genitore di uno studente. Pare che al culmine di una lite, il genitore abbia tirato uno schiaffo al dirigente nell’istituto che a seguito del colpo subito è finito a terra. Trecroci si è recato in ospedale e poi in Questura per sporgere denuncia.

Secondo una prima ricostruzione, il padre di una studentessa si è recato a scuola per discutere con il dirigente scolastico Aldo Trecroci. riguardo la destinazione della figlia nel progetto scuola-lavoro.

“Esprimo totale solidarietà e vicinanza, personale ed istituzionale, anche a nome dell’intero Esecutivo Municipale al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Scorza, Aldo Trecroci, per l’aggressione subita all’interno dell’istituzione scolastica – ha detto il sindaco Franz Caruso – Aldo Trecroci, dirigente scolastico aggredito, che peraltro è consigliere comunale e mio delegato alla Pubblica Istruzione, è stato fatto oggetto di un atto di violenza che condanno con fermezza e senza mezzi termini. In ciò v’è anche una mia forte preoccupazione per il contesto in cui si è svolo l’atto di aggressione che è quello dell’istituzione scolastica, il cui compito fondamentale è quello di preparare il cittadino di domani attraverso il rispetto delle regole, della convivenza civile e democratica a cui concorre a pieno titolo anche e soprattutto la famiglia”.

“L’episodio di aggressione al dirigente Trecroci da parte di un genitore è l’ennesimo che si registra – conclude il sindaco Franz Caruso – ciò conferma, purtroppo, che nella società attuale anche e soprattutto la famiglia sta attraversando un momento di crisi profonda in cui è sminuito il compito educativo genitoriale. In questo contesto di estrema fragilità, in cui si interrompe la sinergia e la collaborazione fattiva tra scuola e famiglia, indispensabile per creare una società sempre più solidale e progredita, a farne le spese sono i nostri bambini ed i nostri giovani, che hanno bisogno di avere punti di riferimento importanti per diventare donne e uomini liberi e consapevoli. E’ questo il mio cruccio più grande”.