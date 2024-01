Cosenza, incidente mortale a Cetraro: muore un 33enne di Grisolia

2 minuti per la lettura

GRISOLIA (COSENZA) – Non ce l’ha fatta Marco Casella, il giovane di 33 anni, che ieri, all’ora di pranzo, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi dell’ospedale Iannelli di Cetraro sulla strada statale 18, in località “Testa”. Uno scontro violento fra la Bmw, sulla quale viaggiavano Marco Casella e Andrea Perrotta, 30 anni, anch’egli di Grisolia, e un furgone bianco, condotto da un uomo del catanzarese. Marco Casella, viste le gravissime condizioni, è stato trasportato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Amantea. All’ospedale di Cosenza, i medici, hanno tentato tutte le possibilità, sottoponendo il giovane ad una delicata operazione. In serata, intorno alle 22.30, Casella ha cessato di vivere.

Marco Casella, la vittima

Marito e padre di tre figli, ancora in tenera età, lascia un vuoto incolmabile. Lavorava con una ditta che si occupa di lavori edili e stradali e viene da tutti descritto come un giovane educato, un grande lavoratore. Tutta la giornata di ieri, le condizioni di salute del 33enne hanno tenuto in apprensione il comune di Grisolia e l’intero alto Tirreno cosentino. I vigili del fuoco del distaccamento di Paola sono dovuti intervenire con le cesoie per aprire un varco fra le lamiere aggrovigliate della Bmw. Quando si è capito che le condizioni erano disperate è stato subito predisposto il trasferimento all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Non sarebbe in pericolo di vita Andrea Perrotta, 30 anni anch’egli di Grisolia, benchè le ferite riportate nell’incidente vengano definite gravi. Il terzo ferito, in condizioni meno gravi, è il conducente del furgone, originario del catanzarese, che si è scontrato frontalmente con la Bmw sulla quale viaggiavano i due giovani del centro dell’alto Tirreno cosentino.

Al momento dell’incidente, sulla costa tirrenica cadeva la pioggia insistente già da qualche ora. Potrebbe aver giocato molto la strada bagnata nelle cause del sinistro. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Paola. A Grisolia, fino alla fine si è sperato che Casella potesse farcela.