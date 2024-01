Incendio in un negozio a Scalea, fiamme fino al primo piano

1 minuto per la lettura

SCALEA (COSENZA) – Grave incendio sul corso Mediterraneo a Scalea nello stabile in cui ha sede l’attività commerciale del “Brigante”. Le fiamme si sono sviluppate durante la notte, probabilmente tra le 3 e le 4, ed hanno coinvolto l’area esterna dell’attività commerciale. L’incendio si è sviluppato violento e le fiamme si sono alzate fino ai primi piani dello stabile.

Sul posto, numerose squadre dei vigili del fuoco, sin dalle prime ore della notte che stanno lavorando, prima per spegnere l’incendio e successivamente per mettere in sicurezza l’intero edificio sul corso Mediterraneo.

Sul posto, anche i carabinieri della compagnia di Scalea: sono in corso le indagini per verificare l’origine dell’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi, dal corto circuito all’evento doloso.