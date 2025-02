Cosenza, aggredisce 89enne per rubarle gli orecchini: arrestato

1 minuto per la lettura

COSENZA – Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Cosenza con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo ha aggredito a Cosenza una donna di 89 anni per sottrarle gli orecchini d’oro che indossava. L’aggressione è avvenuta in una via del centro di Cosenza. Un passante, sentendo le urla della donna, ha immediatamente allertato la Polizia. Gli agenti di una Volante sono intervenuti tempestivamente, bloccando il 46enne mentre tentava di fuggire con il bottino.

Le indagini hanno rivelato che l’uomo era già stato denunciato nei mesi scorsi per episodi simili, sempre ai danni di donne anziane. Il suo modus operandi era sempre lo stesso: avvicinare le vittime con la scusa di chiedere informazioni e poi aggredirle per rubare loro gioielli e oggetti di valore. L’arrestato è stato condotto nella Casa circondariale di Cosenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.