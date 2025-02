Tragedia a Montalto Uffugo Scalo, 41enne morto travolto da un furgone

1 minuto per la lettura

Un uomo di 41 anni mentre stava svolgendo operazioni di trasloco a Montalto Uffugo Scalo è stato travolto da un furgone ed è morto a seguito delle ferite subite

Grave tragedia intorno alle ore 15 di sabato 15 febbraio a Montalto Uffugo Scalo in via Malagodi, dove un uomo di 41 anni, Alessandro Guerra, è morto dopo essere stato travolto da un furgone, utilizzato per le operazioni di trasloco. Le cause dell’incidente, in fase di accertamento, sarebbero da attribuire al freno di stazionamento del mezzo, che posto su una strada scoscesa, avrebbe iniziato a muoversi travolgendo l’uomo.

Inutili i soccorsi giunti, anche con l’elisoccorso che hanno soltanto potuto constatare che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, nonché i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare per diverso tempo sul mezzo per rimuoverlo da un terreno limitrofo, dove è finito impantanato. Una tragedia immane per la famiglia, i conoscenti e l’intera comunità. L’uomo lascia due bambini e la compagna.