Omicidio a Corigliano-Rossano: giovane accoltellato a morte

Un giovane di 22 anni è morto a seguito di un accoltellamento a Corigliano Rossano, alla base dell’omicidio una possibile lite degenerata alle vie di fatto

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Si chiamava Mohamed Sibaa, aveva solo 22 anni ed era di nazionalità marocchina. Viveva allo Scalo coriglianese e la scorsa notte è stato brutalmente ucciso a coltellate. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Nicola Giannettasio”, i medici hanno tentato di salvarlo, ma un fendente profondo all’addome gli è stato fatale. Ha esalato l’ultimo respiro in sala operatoria.

Il giovane risiedeva in via Giosuè Carducci, una delle arterie principali che si diramano da via Nazionale. Un quartiere centrale e popoloso, che nelle ultime ore è diventato teatro di un’indagine serrata da parte dei carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale. Gli investigatori, guidati dal tenente colonnello Marco Filippi e coordinati dal sostituto procuratore di Castrovillari, Veronica Rizzaro, hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’omicidio e risalire all’assassino.

OMICIDIO A CORIGLIANO ROSSANO, LE INDAGINI PER INDIVIDUARE L’ASSASSINO

Nel frattempo, gli inquirenti sono alla ricerca di un maglione che potrebbe essere stato indossato dalla vittima poco prima del delitto. Un elemento chiave, che potrebbe contenere tracce del killer. Potrebbe essere stato sottratto e gettato via per cancellare ogni indizio. Oltre a questo, vengono analizzati i tabulati telefonici di Mohamed Sibaa per verificare se abbia ricevuto chiamate o messaggi sospetti prima di essere aggredito. Gli esperti della scientifica stanno inoltre lavorando a Corigliano Rossano sulla scena del crimine per isolare eventuali tracce biologiche o impronte digitali.

Le prime testimonianze raccolte nel palazzo in cui abitava – una struttura che ospita diversi suoi connazionali – stanno delineando le sue ultime ore di vita. Si indaga sulla possibilità che l’omicidio sia scaturito da una lite furibonda, forse degenerata all’improvviso, o da un regolamento di conti maturato nel tempo per motivi personali. Mentre l’inchiesta prosegue a ritmo serrato, resta la tragedia di un ragazzo di 22 anni che ha trovato la morte in circostanze ancora tutte da chiarire.