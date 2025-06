Incendio al cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide

1 minuto per la lettura

Un incendio è divampato nel vano ascensore del secondo piano del nuovo ospedale della Sibaritide in corso di costruzione, non si esclude la pista dolosa

CORIGLIANO ROSSANO – Un incendio è divampato questa mattina, 25 giugno 2025, nel vano ascensore del secondo piano dell’Ospedale della Sibaritide. La nuova struttura, com’è noto, è in fase di costruzione. In fiamme materiale edile e alcune pedane in legno. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco per domare il rogo. Sul posto anche i carabinieri per le verifiche del caso. Si indaga per appurare la natura dell’incendio ma dalle primissime ricostruzioni non si esclude la pista dolosa.