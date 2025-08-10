Un'occhiata di troppo e sul lungomare scoppia la rissa tra due signore

1 minuto per la lettura

Sul lungomare di Schiavonea due donne hanno innescato una rissa per un’occhiata di troppo dell’accompagnatore di una delle due: il bilancio è di un ferito

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Era una di quelle notti estive che sembrano filare lisce tra cocktail colorati, risate fragorose, musica alta e amici che si raccontano storie: il lungomare di Schiavonea, illuminato e brulicante, offriva la cornice perfetta ma, come spesso accade, la calma è un’illusione fragile: basta un gesto teatrale a rompere l’incanto. Il colpo di scena è arrivato quando una ragazza, con una precisione degna di un barman esperto, ha rovesciato un cocktail dritto in faccia al giovane che l’accompagnava. Forse uno sguardo di troppo – o troppo insistente – verso un’altra, forse una vecchia tensione mai del tutto sopita: il movente resta avvolto nel mistero delle dinamiche sentimentali.

Quel che è certo è che il gesto non è passato inosservato, e non è stato neppure coperto dalle casse che pompavano musica a tutto volume nella notte di Schiavonea: da lì, il passo verso la rissa è stato breve. La protagonista del brindisi rovesciato e un’altra ragazza sono passate alle vie di fatto, tra urla e vigorose tirate di capelli, mentre due ragazzi – tra cui il malcapitato, ancora fradicio di cocktail – cercavano invano di separarle. In pochi secondi, il locale è diventato un ring improvvisato sotto gli occhi increduli dei presenti.

Il bilancio della serata non è stato leggero: una testa rotta – quella di uno dei pacificatori – e qualche ciocca di capelli in meno per entrambe le contendenti. Sul posto è arrivata un’ambulanza per medicare la ferita alla testa. Per l’orgoglio ferito, invece, non è stata prevista alcuna cura. Così, tra musica, drink e qualche eccesso di passione alla base della rissa, la notte sul lungomare ha scritto un altro capitolo della sua imprevedibile sceneggiatura.