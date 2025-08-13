Tragedia a Cetraro, neonato morto pochi minuti dopo il parto

1 minuto per la lettura

Dolore e commozione a Cetraro dove pochi minuti dopo il parto è morto un neonato, la procura ha disposto l’autopsia per determinare la presenza di eventuali responsabilità

Cetraro, dove un neonato è deceduto pochi minuti dopo la nascita. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri. Secondo quanto riferito da fonti interne alla struttura, il piccolo avrebbe manifestato gravi problemi subito dopo il parto. I medici e gli infermieri presenti hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. I genitori, sconvolti, si sono affidati a un legale del Foro di Paola, che ha formalmente richiesto all’autorità giudiziaria di chiarire le circostanze del decesso.

La procura di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, ha disposto il sequestro della cartella clinica del neonato morto a Cetraro per ricostruire nel dettaglio le fasi dell’intervento sanitario e accertare eventuali responsabilità. L’autopsia, affidata alla professoressa Aquila, è prevista per domani. Gli inquirenti dovranno verificare se le procedure adottate dal personale siano state conformi ai protocolli, oppure se vi siano stati ritardi, errori o condotte imprudenti che possano aver inciso sull’esito.

Il punto nascita di Cetraro, unico presidio del Tirreno cosentino, aveva riaperto nel giugno 2024 dopo quasi cinque anni di chiusura, seguiti a un altro grave episodio: la morte di una partoriente. Per le comunità costiere della zona, rappresenta un servizio essenziale per l’assistenza alle future mamme, che per 5 anni sono state costrette a recarsi presso strutture molto lontane, con tutti i rischi che ne derivavano.