Tragedia ad Amantea, uomo travolto e ucciso da un’auto nella frazione Coreca

1 minuto per la lettura

Tragedia ad Amantea, nella frazione Coreca un uomo è morto travolto da un’auto mentre si trovava sul ciglio della strada

AMANTEA (COSENZA) – Drammatico incidente questa mattina, 16 agosto 2025, poco dopo le 9.30, lungo la Strada Statale 18 nei pressi di Coreca. Lo scontro è avvenuto all’uscita sud della galleria da poco riaperta al traffico. Un uomo di 80 anni, residente in zona, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava sul ciglio della strada intento a ripulire l’area dalle erbacce, quando è stato travolto da una vettura guidata da un giovane della zona, diretta verso sud. L’impatto, particolarmente violento, non ha lasciato scampo all’ottantenne.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia municipale, i Carabinieri delle compagnie di Paola e Amantea e i sanitari del 118. Viste le condizioni disperate, è stato allertato anche l’elisoccorso da Lamezia Terme, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso.

La zona dell’incidente è dotata di telecamere di sorveglianza che verranno acquisite dagli inquirenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo i riflettori sul delicato tema della sicurezza stradale.