Praia a Mare, donna ferita e soccorsi in ritardo in ospedale la portano dei cittadini con un furgone

Una donna cade ferendosi gravemente a Praia a Mare, soccorsi bloccati nel traffico e sale la tensione, a portarla in ospedale alcuni cittadini con un furgone privato

PRAIA A MARE – Tensione questa mattina a Praia a Mare, in una delle vie più frequentate dal turismo estivo dell’alto Tirreno cosentino. Un’anziana donna è caduta rovinosamente davanti ad un supermercato di via dei Mercanti, riportando ferite agli arti inferiori e una copiosa perdita di sangue.

Secondo quanto riferito dai presenti, le condizioni della donna sono apparse subito gravi. La perdita ematica non accennava a fermarsi e l’anziana rischiava di perdere conoscenza.

Determinante la prontezza dei commercianti e di alcuni passanti. In attesa dei soccorsi, hanno fornito una sedia alla donna, tentando nel frattempo di fermare l’emorragia con i mezzi a disposizione. Uno dei presenti ha persino improvvisato un laccio emostatico, riuscendo almeno in parte a contenere la perdita di sangue.

Se la fase dei primi soccorsi “improvvisati” è stata gestita dai cittadini, quella dell’arrivo del 118 si è rivelata drammatica. Secondo diversi testimoni, le uniche due ambulanze disponibili sul territorio erano già impegnate in altri interventi. L’unico mezzo utile avrebbe dovuto raggiungere Praia a Mare da Belvedere Marittimo, distante circa 35 chilometri, ma costretto a percorrere la Statale 18 nel giorno più trafficato dell’estate, con migliaia di turisti in transito. Il risultato? Un’attesa interminabile, stimata in circa un’ora dall’allarme al primo soccorso disponibile. Un tempo eccessivo per una situazione considerata di emergenza.

Di fronte al peggioramento delle condizioni della donna, alcuni cittadini hanno deciso di non attendere oltre: hanno adagiato l’anziana su un furgoncino privato e l’hanno trasportata direttamente al pronto soccorso dell’ospedale di Praia a Mare, in una manciata di minuti. Qui è arrivata finalmente la presa in carico dai medici. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe ricevuto le cure necessarie. L’episodio riporta al centro del dibattito i limiti della sanità: in estate, quando il territorio moltiplica la sua popolazione per via del turismo, le criticità diventano ancora più evidenti: pochi mezzi, personale ridotto e strade congestionate dal traffico.