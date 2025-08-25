Rissa a Mandatoriccio, accoltellato un 20enne, è grave

2 minuti per la lettura

Ancora una rissa in Calabria con un giovane accoltellato e finito in ospedale in gravissime condizioni, è accaduto a Mandatoriccio

MANDATORICCIO – È in prognosi riservata il ventenne di Napoli accoltellato nel corso di una rissa tra ragazzi scoppiata alla marina di Mandatoriccio, nella zona turistica le Ginestre. Il giovane, trasferito d’urgenza in elisoccorso da Cariati, dove i sanitari del Punto di Primo intervento hanno prestato le prime cure, all’ospedale di Cosenza, versa tuttora in gravissime condizioni a motivo delle ferite riportate, tra queste una perforazione al polmone.

Sul drammatico fatto di sangue, avvenuto nella mattinata di ieri, stanno indagando i carabinieri della locale stazione e quelli del Reparto territoriale di Corigliano Rossano per cercare di risalire all’identità dei giovani che hanno compiuto l’insano gesto e alle cause che hanno provocato la rissa, a quanto pare molto violenta. L’accoltellamento di ieri mattina è solo l’epilogo, fa seguito alla lite tra ragazzi scoppiata la sera precedente, domenica.

Gli investigatori, in queste ore, stanno raccogliendo diverse testimonianze per cercare di risalire all’identità dei protagonisti, alla dinamica dell’accaduto e ai motivi che hanno provocato gli scontri, descritti come particolarmente violenti. Dalle notizie trapelate, tutte da verificare, pare che i giovani coinvolti siano tutti di origine campana. Gli inquirenti stanno visionando anche le telecamere di sicurezza e non si esclude che già nelle prossime ore potrebbero eseguire dei fermi.

RISSA A MANDATORICCIO, ACCOLTELLATO UN GIOVANE: NON È UN CASO ISOLATO

Questo episodio di violenza tra giovani, avvenuto tra villeggianti in una zona turistica molto frequentata d’estate, non è purtroppo isolato, ma fa parte di un fenomeno sempre più frequente e diffuso, dalle varie sfaccettature, che desta molta preoccupazione e necessita di maggiore attenzione e di interventi urgenti da parte delle istituzioni, delle famiglie e della società civile. Che non devono sottovalutare l’influenza negativa dell’utilizzo sbagliato della tecnologia sulla vita dei ragazzi e la diffusione della violenza sui social network.

Occorre predisporre con urgenza programmi di prevenzione a partire da famiglie e scuole, e offrire servizi di terapia per aiutare i giovani in difficoltà qualora si manifestino i primi segnali d’allarme, proprio per evitare che succedano episodi del genere.