Tragedia a Santa Maria del Cedro, morto un 34enne

1 minuto per la lettura

Tragedia della strada a Santa Maria del Cedro dove un 34enne, Justin Alonzi, è morto in un incidente legato ad uno scontro tra la sua moto e un’auto

SANTA MARIA DEL CEDRO (COSENZA) – Un altro grave episodio sulle strade del Tirreno cosentino: un incidente stradale a Santa Maria del Cedro è costato la vita a Justin Alonzi, 34 anni, originario di Verbicaro ma residente da tempo nel comune tirrenico. L’incidente è avvenuto nella serata, intorno alle 20, lungo via della Libertà, la strada che collega la statale 18 con Marcellina.

Secondo una prima ricostruzione, la moto guidata dal giovane morto a Santa Maria del Cedro si è scontrata con un’automobile nei pressi di un villaggio turistico. Sul luogo dell’impatto sono arrivati i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimare il 34enne si sono rivelati inutili. L’uomo lavorava in una stazione di servizio sulla Statale 18. I carabinieri della compagnia di Scalea hanno effettuato i primi rilievi; sul posto anche i vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente stradale è ancora in fase di accertamento.